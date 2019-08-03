https://static.news.ru/photo/cf94c22c-b610-11e9-ba10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главной целью несогласованной акции в Москве 3 августа текущего года является провоцирование беспорядков, заявил член СПЧ Александр Брод. По его мнению, мероприятие не имело позитивной повестки.

Он добавил, что «попытка сорвать выходной» у оппозиции не получилась. Протесты оказались бессмысленными, так как обсуждение решений избирательных комиссий по незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы не предполагалось, пишет РИА Новости .

Единственная цель, которую преследовали организаторы, — провоцирование массовых беспорядков и столкновений мирных граждан с полицией, — объяснил Брод.

В столице вновь прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных депутатов в Мосгордуму. По данным полиции, в митинге приняли участие около 1,5 тыс. человек, за различные правонарушения задержаны около 600 из них.

Ранее News.ru сообщал, что один из участников несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу в ходе мероприятия получил перелом руки. Медики отправили пострадавшего в больницу.