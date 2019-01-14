Представитель Кадырова опроверг новые гонения на геев

https://news.ru/storage/news/056516f254a30422218fb7f5238bb340/e1562b5c-d92c-4278-8669-3287fd5074d1_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Сообщения о том, что власти Чечни проводят репрессии против сексуальных меньшинств, являются абсолютной ложью, заявил пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов.

По его словам, никаких задержаний «по признакам сексуальной ориентации в Чечне не было и не могло быть, ибо нет самого явления».

«Они не совсем себе представляют Чеченскую Республику, ментальность и характер общества. Если бы задержали одного человека, не то что 40, об этом было бы сразу известно всему населению», — написал представитель Кадырова в своём Instagram, отметив, что в республике нет тюрем для гомосексуалов.

Он подчеркнул, что подобные сообщения распространяют люди, «которых беспокоит, что народ, являющийся исламским, крепнет, возрождается, соблюдает духовные и моральные ценности».

Ранее активисты российской ЛГБТ-сети заявили, что около 40 мужчин и женщин нетрадиционной сексуальной ориентации были задержаны в республике, писал News.ru. По словам председателя движения, представителям сексуальных меньшинств «угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки».