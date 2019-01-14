Представитель Кадырова опроверг новые гонения на геев

Сообщения о том, что власти Чечни проводят репрессии против сексуальных меньшинств, являются абсолютной ложью, заявил пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов.
По его словам, никаких задержаний «по признакам сексуальной ориентации в Чечне не было и не могло быть, ибо нет самого явления».
«Они не совсем себе представляют Чеченскую Республику, ментальность и характер общества. Если бы задержали одного человека, не то что 40, об этом было бы сразу известно всему населению», — написал представитель Кадырова в своём Instagram, отметив, что в республике нет тюрем для гомосексуалов.
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Античеченские СМИ с подачи какой-то ЛГБТ пишут, что в Чечне произведены массовые задержания и аресты по признакам нетрадиционной ориентации. Вся доказательная база строится на записи анонимного пользователя фейсбук. Общипанную утку подхватили, как и следовало ожидать, западные издания. Это абсолютная ложь, в которой нет ни доли, ни одного процента правды. Никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации в указанный период в Чеченской Республике не было и не могло быть, ибо нет самого явления. Они не совсем себе представляют Чеченскую Республику, ментальность и характер общества. Если бы задержали одного человека, не то что 40, об этом было бы сразу известно всему населению. Так называемый лидер ЛГБТ Игорь Кочетков и другие, стоящие за этой фальшивкой, давно отстали в своих выдумках и находятся где-то в 2017-2018 годах. Они видимо забыли, что «аргунскую тюрьму», о которой болтали длительное время, тысячи раз проверяли представители различных западных и российских СМИ, правоохранительных и правозащитных организаций. Никаких секретных тюрем ни в Аргуне, ни в других населённых пунктах ЧР нет. Удивляюсь, что они до сих пор не запустили фальшивку, о том что под видом всесезонной горнолыжной базы в «Ведучи» строится тюрьма для геев, а под видом базы отдыха на Кезеной-Ам также строятся какие-то секретные тюрьмы В чём же причина такой постоянной попытки дискредитировать руководство республики и весь чеченский народ? Те, кто спровоцировали против ЧР международную террористическую агрессию, видят, что чеченский народ во главе с Первым Президентом, Героем РФ Ахмат-Хаджи Кадыровым и Рамзаном Кадыровым при поддержке федерального центра сумел уничтожить международный терроризм и восстановить мир. Их беспокоит, что народ, являющийся исламским, крепнет, возрождается, соблюдает духовные и моральные ценности. США и Западу удалось разрушить Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и другие страны, и они хотели бы то же самое сделать с Россией, начиная с Чечни. (ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ)
Он подчеркнул, что подобные сообщения распространяют люди, «которых беспокоит, что народ, являющийся исламским, крепнет, возрождается, соблюдает духовные и моральные ценности».
Ранее активисты российской ЛГБТ-сети заявили, что около 40 мужчин и женщин нетрадиционной сексуальной ориентации были задержаны в республике, писал News.ru. По словам председателя движения, представителям сексуальных меньшинств «угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки».