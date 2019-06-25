https://static.news.ru/photo/11cc2894-971f-11e9-8eb1-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин опроверг сообщения о том, что продюсер инсценировал отравление. Такую информацию распространили СМИ, опираясь на мнение врача-гастроэнтеролога, усомнившегося в правдивости ситуации из-за скорой выписки пациента из больницы.

Версий можно строить сколько угодно, особенно когда они пользуются спросом. Данные врачи не лечили Бари Алибасова. В скором времени широкая общественность узнает всю правду, — приводит РБК слова Горжанкина.

Он также пообещал в ближайшее время предоставить медицинские документы и «другие доказательства» серьёзности ситуации.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка.

Продюсер в течение пяти суток находился в медикаментозном сне. За это время у него успел потеряться и найтись кот по кличке Чуча. Очнувшись, Алибасов не понимал, кто он такой. Сейчас память к нему постепенно возвращается.

Ранее о не стыковках в деле продюсера группы «На-На» заявлял хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов, писал News.ru.