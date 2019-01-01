Московские предпенсионеры получат дополнительные льготы

https://news.ru/storage/news/a7b4f01ff23dd74c569569ad252326c8/1543e23c-fd58-4434-8932-80de449ea65c_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москвичи, достигшие 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, с 2019 года сохранят льготы, положенные городским пенсионерам. Соответствующий закон был подписан столичным мэром Сергеем Собяниным в сентябре 2018 года.

С 1 января документ вступил в силу. Предпенсионерам по-прежнему разрешается бесплатно пользоваться общественным транспортом и пригородными электричками, изготавливать и ремонтировать зубные протезы. Граждане, удостоенные званий «Ветеран труда» и «Ветеран военной службы», будут оплачивать 50% коммунальных услуг и стоимости проживания в квартире.

Кроме того, они смогут получать ежемесячную компенсацию затрат на телефонную связь и денежную доплату в том случае, если их доход не превышает 1,8 млн рублей в год. Также документ даёт москвичам, достигшим предпенсионного возраста, право пройти профессиональное обучение и повысить квалификацию. Предпенсионеры, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на адресную поддержку, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что правительство утвердило программу обучения и повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Она рассчитана на пять лет. Её цель — содействие занятости так называемых предпенсионеров с помощью, как заявлено в документе, «организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда».