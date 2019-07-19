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Пассажиры самолёта, который направлялся из Москвы в Прагу и вернулся из-за сработавшей пожарной сигнализации, вылетели в Чехию. Об этом сообщили в аэропорту Внуково.

Людей отправили резервным бортом. Сейчас воздушное судно находится в воздухе и направляется в пункт назначения, передаёт АГН «Москва». Ранее, как писал News.ru, лайнер Boeing 737 авиакомпании «Россия» экстренно вернулся в...