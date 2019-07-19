Зампрокурора Иркутской области Роман Шергин объявил главе регионального Минприроды предостережение в связи с ситуацией, сложившейся во время наводнения. Об этом сообщает Генпрокуратура.
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Сложившаяся ситуация требовала незамедлительной разработки проектно-сметной документации на расчистку водных объектов, определения специализированной организации по выполнению водохозяйственных мероприятий, — говорится на сайте ведомства.
Как писал News.ru, правоохранительные органы завели уголовное дело из-за халатности чиновников во время паводков в Иркутской области, жертвами которых стали 25 человек. По требованию главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина материалы переданы в центральный аппарат ведомства.