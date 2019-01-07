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Праздничная служба началась в храме Христа Спасителя

Konstantin Kokoshkin/Russian Look

общество [ версия для печати ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал Рождественское богослужение в московском храме Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ обратился по случаю праздника к верующим.

«Светлый праздник пришёл в наши дома, он пришёл к людям, которые с открытым сердцем воспринимают весть о рождении Христа Спасителя. Те, кто закрывает своё сердце, — мимо тех и праздник проходит, он посещает нас в виде традиций, неких обычаев, застолий, но он не даёт нам той внутренней духовной радости, которую обретает верующий человек, соприкасаясь с рождённым в Вифлееме Спасителем», — цитирует Кирилла ТАСС.

На молитву в храм Христа Спасителя пришли сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы и высокопоставленные чиновники. В ближайшее время на мероприятие должен прибыть российский премьер Дмитрий Медведев.

Как писал News.ru, ранее патриарх Кирилл призвал верующих «особенно молиться» о «братьях и сёстрах Русской церкви на Украине». Кроме того, священнослужитель напомнил, что нужно не забывать делать добро и верить в счастье.


#москва #рпц #рождество
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