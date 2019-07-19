Сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек на согласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
По данным правозащитной организации «
Ранее News.ru писал, что по данным МВД, участниками акции стали примерно 12 тысяч человек. Независимая организация «Белый счётчик» сообщает о 21,5 тысячи протестующих.
Согласованная с властями акция с требованием допустить до выборов в Московскую городскую думу независимых кандидатов началась в столице в 14:00. К началу мероприятия 4,7 тысячи человек прошли за полицейский контроль. Уже через 15 минут на улице были 7,1 тысячи человек.