https://static.news.ru/photo/a67d888a-aaf1-11e9-a446-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек на согласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

По данным правозащитной организации « ОВД-Инфо », трое активистов находились возле места проведения акции. Один из них оказался в автозаке, так как зашёл за ограждение, установленное полицейскими.

Ранее News.ru писал, что по данным МВД, участниками акции стали примерно 12 тысяч человек. Независимая организация «Белый счётчик» сообщает о 21,5 тысячи протестующих.

Согласованная с властями акция с требованием допустить до выборов в Московскую городскую думу независимых кандидатов началась в столице в 14:00. К началу мероприятия 4,7 тысячи человек прошли за полицейский контроль. Уже через 15 минут на улице были 7,1 тысячи человек.