https://static.news.ru/photo/44e26b0e-b627-11e9-b88b-fa163e074e61_660.jpg Игорь Каляпин Фото: facebook.com/sparta13101967

Председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» и глава комиссии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин, задержанный во время протестов в Москве, доставлен в ОВД «Марьино». Об этом заявил член СПЧ Александр Брод.

Каляпин сейчас находится в ОВД «Марьино», подробностей задержания я не знаю, — цитирует Брода ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Каляпин назвал преступлением действия полиции в отношении задержанных на акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами, которая прошла в центре Москвы. Правозащитника задержали во время протестов, в этой истории обещал разобраться СПЧ.