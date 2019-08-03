Председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» и глава комиссии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин, задержанный во время протестов в Москве, доставлен в ОВД «Марьино». Об этом заявил член СПЧ Александр Брод.
Каляпин сейчас находится в ОВД «Марьино», подробностей задержания я не знаю, — цитирует Брода ТАСС.
Как писал News.ru, ранее Каляпин назвал преступлением действия полиции в отношении задержанных на акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами, которая прошла в центре Москвы. Правозащитника задержали во время протестов, в этой истории обещал разобраться СПЧ.