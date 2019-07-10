https://static.news.ru/photo/9bb7e7b6-a320-11e9-96f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий в разговоре с News.ru прокомментировал новость о том, что ФСИН и СПЧ предложили запретить заключать под стражу в России беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп за исключением обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Он предложил расширить инициативу и освободить от нахождения в СИЗО вышеперечисленных групп граждан, совершивших или подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений.

Представим, что человек нечаянно отправил письмо за границу и было решено, что в нём он разгласил государственную тайну. Такой человек подлежит ответственности по 275 статье УК РФ (государственная измена), где санкции составляют до 20 лет лишения свободы. Такого человека, конечно, не нужно держать в изоляторе, однако с точки зрения закона он совершил особо опасное преступление и должен содержаться именно в СИЗО. На мой взгляд, предложение следует расширить, чтобы оно касалось всех, кто совершил ненасильственное преступление, — заявил Владимир Новицкий.

При этом он отметил, что вопрос содержания в следственных изоляторах беременных и инвалидов перезрел. Держать в СИЗО инвалидов первой и второй группы и с точки зрения как интересов этих людей, так и интересов государства противоестественно, считает правозащитник. Он отметил, что поскольку инвалиды нуждаются в постоянном медицинском уходе и в силу физических особенностей являются немобильными и, как правило, не могут сами себя обслуживать, их изоляция носит бессмысленный и чрезмерный характер.

АГН «Москва»

Что касается беременных женщин, тот тут Новицкий отметил, что у них происходит серьёзная психологическая перестройка организма и для них нахождение в СИЗО является дополнительным стрессом и сказывается на здоровье ребёнка.

Также содержание в условиях заключения даже в домах малютки или в каких-то специальных учреждениях, в которых родитель может видеться с ребёнком только на протяжении одного–​двух часов для кормления, препятствует его нормальному развитию. Стоит помнить о том, что основные психологические данные закладываются именно в первые год–​два жизни ребёнка. Ему необходимо общение с матерью, — сказал президент Российской секции Международного общества прав человека.

На вопрос, не будут ли женщины специально планировать беременность таким образом, чтобы избежать наказания, Новицкий заявил, что такие случаи, конечно, случаются. Однако с учётом того, что рождаемость России падает, это можно только приветствовать.

Говорить о том, что любое послабление приведёт к злоупотреблению, неверно. Хотя, возможно, некоторые наиболее хитрые из женщин что-то подобное придумают. Но это не повод для того, чтобы лишать защиты остальных беременных, а также женщин с малолетними детьми, — подытожил Владимир Новицкий.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов в разговоре с News.ru рассказал, что вопрос перенаселённости следственных изоляторов является давней проблемой, однако она постепенно решается. Исправить ситуацию помогут в том числе и те предложения, которые СПЧ и ФСИН подготовили по поручению президента РФ в целях улучшения условий содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей.