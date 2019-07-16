https://static.news.ru/photo/9a9ecd92-a7c4-11e9-8b2c-fa163e074e61_1024.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеканал «Спас» вырезал из эфира вопрос блогера Ильи Варламова о часах и резиденциях, предположительно принадлежащих патриарху московскому и всея Руси Кириллу. Участвовавший в записи программы протоиерей Александр Абрамов назвал исключенный фрагмент «словесными ошмётками».

В общем, про роскошь патриарха, про его резиденции, часы и всё остальное вырезали, — написал Варламов в Twitter .

Как сообщает « Медиазона », 13 июля в эфире православного телеканала «Спас» вышла программа «Не верю! Разговор с атеистом», гостем которой стал Илья Варламов. Он задавал вопросы протоиерею Александру Абрамову.

Также блогер отметил, что в выпуск не вошли и его вопросы «про Якунина», вероятно имея в виду главу РЖД, который оказывает ресурсную поддержку РПЦ и является председателем попечительского совета Центра национальной славы и Фонда Андрея Первозванного.

По словам Абрамова, в подвергшихся цензуре фрагментах «не было ничего такого».

Эфир длился около полутора часов, а сокращен на пять-семь минут. Какие-то словесные ошмётки и повторы не вошли в эфир, но там не было ничего такого. Глупо приглашать человека, а затем затыкать ему рот. О патриархе неоднократно шла речь. Позиция Варламова представлена полновесно, — цитирует Абрамова Ura.ru .

Патриарха Кирилла замечали в часах Breguet за $30 тысяч. Дорогой аксессуар был обнаружен на снимке со встречи с министром юстиции Александром Коноваловым, произошедшей в 2009 году. При этом на руке главы РПЦ часов не было, и их заметили только в отражении на поверхности стола. После этого в православной церкви признали фотомонтаж .

В мае 2019 года издание The Bell сообщало, что под Петербургом для главы РПЦ возводится резиденция за 2,8 млрд рублей. В пресс-службе церкви утверждают, что речь якобы идёт о реконструкции Феодоровского городка.

Как писал News.ru, в мае патриарх Кирилл заявил, что согласно усреднённому показателю, РПЦ якобы строит три храма каждые 24 часа.