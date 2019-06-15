День Святой Троицы, или Пятидесятницу, отмечают в воскресенье, 16 июня, православные верующие.
По традиции в этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.
Троица является одним из главных праздников православного календаря. Она отмечается на пятидесятый день после Пасхи и на десятый после Вознесения Господня. Праздник всегда приходится на воскресенье.
Накануне православные христиане отметили родительскую (Троицкую) субботу, день поминовения усопших, писал News.ru.