https://static.news.ru/photo/26d9d03c-8fd2-11e9-b534-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Komsomolskaya Pravda

День Святой Троицы, или Пятидесятницу, отмечают в воскресенье, 16 июня, православные верующие.

По традиции в этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Троица является одним из главных праздников православного календаря. Она отмечается на пятидесятый день после Пасхи и на десятый после Вознесения Господня. Праздник всегда приходится на воскресенье.

Накануне православные христиане отметили родительскую (Троицкую) субботу, день поминовения усопших, писал News.ru.