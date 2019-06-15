Православные христиане 15 июня отмечают родительскую (Троицкую) субботу.
По традиции в этот день совершается заупокойное богослужение. Родительская суббота считается самым древним поминальным днём в христианстве.
Верующие не делают никаких работ по дому. Священнослужители советуют с утра прийти в храм, а после посетить кладбище, чтобы помянуть усопших.
Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда раскрыл тайну правильной жизни священника. По его словам, уровень жизни служителя храма должен отвечать среднестатистическим доходам прихожан, так как он питается только от алтаря.