Медведев создал правкомиссию после ЧП в Магнитогорске

Председатель кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании правительственной комиссии для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в результате ЧП в Магнитогорске.
Комиссия, которую возглавит глава МЧС, также будет содействовать ликвидации последствий обрушения подъезда жилого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.
Взрыв в здании по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир.
Ранее News.ru писал, что специалисты, работающие на месте ЧП в Магнитогорске, смогли установить личность одного из погибших. Жертвой оказалась 79-летняя женщина. По неофициальным данным, сложности процесса связаны с тем, что оперативно на экспертизу было доставлено только одно тело.