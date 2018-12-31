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Медведев создал правкомиссию после ЧП в Магнитогорске

Дмитрий Медведев и Владимир Путин vk.com/dm

Дмитрий Медведев и Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Председатель кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании правительственной комиссии для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в результате ЧП в Магнитогорске.

Комиссия, которую возглавит глава МЧС, также будет содействовать ликвидации последствий обрушения подъезда жилого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Взрыв в здании по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир.

Ранее News.ru писал, что специалисты, работающие на месте ЧП в Магнитогорске, смогли установить личность одного из погибших. Жертвой оказалась 79-летняя женщина. По неофициальным данным, сложности процесса связаны с тем, что оперативно на экспертизу было доставлено только одно тело.


#ЧП #магнитогорск
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