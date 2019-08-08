https://static.news.ru/photo/248dfa2a-b9c5-11e9-981d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство РФ выделит из резервного фонда почти 6 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в стране, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Работы по тушению пожара идут, используются самолёты МЧС и Министерства обороны, другая техника, соответственно, эта работа должна быть продолжена и её нужно контролировать, — сказал Медведев.

Также, по его словам, 600 миллионов рублей будет предоставлено пострадавшим от паводка жителям Амурской области.

В Якутске наблюдается сильное задымление из-за природных пожаров в Сибири. Кроме столицы региона в зону задымления попали населённые пункты в 12 районах Республики Саха. В начале августа природные пожары в Якутии охватили площадь в 1,216 млн га, ситуацию в регионе усугубляла сухая и ветреная погода.

Как ранее писал News.ru, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) решил запатентовать автомобиль для борьбы с лесными пожарами. Новая модификация появилась в базе Роспатента.