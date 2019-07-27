https://static.news.ru/photo/7a085d82-b057-11e9-a243-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство РФ дополнительно выделяет регионам более трёх миллиардов рублей на лекарства для отдельных категорий граждан, на медицинские изделия. а также спецпитание для детей-инвалидов.

Решение о выделении денег было принято на заседании, 25 июля, в связи с ростом числа нуждающихся в социальной помощи от государства. Документ опубликован на сайте кабмина.

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в документе.

В 2019 году на обеспечение лекарствами правительство одобрило выделение регионам свыше 31,3 миллиарда рублей, для граждан, которые с 1 января имеют право на получение государственной социальной помощи. С 25 июля эта сумма увеличена до 34,46 миллиардов рублей, информирует « Парламентская газета ».

Ранее закон, который увеличивает число семей, получающих пособияна первого и второго ребёнка, а также сумму выплат, принял Совет Федерации на заседании 26 июля. До вступления закона в силу таким правом обладают семьи, среднедушевой доход в которых не выше чем 1,5-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Изменения позволят большему числу жителей РФ получать выплаты. Согласно законопроекту, получать пособия смогут семьи, где такой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, писал News.ru