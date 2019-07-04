https://static.news.ru/photo/2e786fec-9e46-11e9-9333-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Правительство в ближайшие дни должно рассмотреть законопроект о либерализации тарифов ОСАГО. Об этом на Международном финансовом конгрессе сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, это может произойти 11 июля, передаёт ТАСС . Замглавы Минфина уточнил, что документ уже утверждён комиссией по законопроектной деятельности, а в дальнейшем будет внесён в Государственную думу.

Вместе с тем Моисеев отметил, что ещё будет «нужно посмотреть, как он будет реализовываться». От этого, подчеркнул замминистра, зависит, пойдёт ли страховой рынок в целом по пути либерализации и отказа от обязательных видов страхования.

Ранее, как писал News.ru, Минфин обнародовал информацию об этапах объединения ОСАГО и каско. По словам Алексея Моисеева, возник ряд трудностей, вызванный тем, что «автогражданка» является «достаточно плоским публичным договором».