Фото: АГН «Москва»

Правительство в ближайшие дни должно рассмотреть законопроект о либерализации тарифов ОСАГО. Об этом на Международном финансовом конгрессе сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, это может произойти 11 июля, передаёт ТАСС. Замглавы Минфина уточнил, что документ уже утверждён комиссией по законопроектной деятельности, а в дальнейшем будет внесён в Государственную думу.

Вместе с тем Моисеев отметил, что ещё будет «нужно посмотреть, как он будет реализовываться». От этого, подчеркнул замминистра, зависит, пойдёт ли страховой рынок в целом по пути либерализации и отказа от обязательных видов страхования.

Ранее, как писал News.ru, Минфин обнародовал информацию об этапах объединения ОСАГО и каско. По словам Алексея Моисеева, возник ряд трудностей, вызванный тем, что «автогражданка» является «достаточно плоским публичным договором».

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