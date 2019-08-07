Кабинет министров РФ поддержал законопроект, предусматривающий содержание попавших в СИЗО беременных и матерей с детьми до трёх лет в отдельных камерах.
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Сам законопроект предусматривает введение нормы санитарной площади на каждого малолетнего ребёнка, находящегося в СИЗО вместе с матерью, — не менее четырёх квадратных метров. Беременные женщины также должны содержаться отдельно от остальных женщин. По мнению авторов инициативы, принятие этого закона поспособствует улучшению условий нахождения беременных и женщин с детьми в местах содержания под стражей.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) проверят аппарат в петербургском СИЗО «Кресты-2» после сообщений об избиениях заключённых.