https://static.news.ru/photo/33a6ad44-a968-11e9-8c0d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заместитель председателя правительства Дмитрия Медведева Максим Акимов заявил, что действующие бумажные паспорта не будут глобально заменяться на электронные.

Граждане смогут пользоваться имеющимися документами до истечения их срока действия, передаёт РИА Новости. Решение о замене будет принимать каждый человек самостоятельно.

Если вы после 45 лет получили уже паспорт, то им уже можно до гробовой доски пользоваться, — подчеркнул политик.

Чиновник добавил, что отзывать удостоверения личности никто не станет.

Как ранее сообщал News.ru, работа по внедрению электронных паспортов в России начнётся в июле 2020 года, а уже через пару лет выдавать бумажные документы, удостоверяющие личность, перестанут.

Все комплектующие новой системы будут российскими. Технически к этому всё готово. Никакие иностранные компании не будут задействованы в цифровизации паспортов.