https://static.news.ru/photo/99c7d496-b43e-11e9-9cca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники МЧС, которые были непосредственно задействованы в тушении пожаров, в текущем году в среднем будут получать 24,8 тысячи рублей в месяц. Это отражено в одобренных президентом поправках в федеральный бюджет.

По данным пресс-службы правительства, данное решение было озвучено в ходе прямой линии, когда сотрудник пожарной службы из Калининграда Станислав Таукачикас, доход которого не превышает 16 тысяч рублей, обратился к Владимиру Путину.

Тогда глава государства сообщил, что в 2019 году МЧС предоставят 4,3 млрд рублей на повышение зарплат.

Эти средства позволят обеспечить в 2019 году фактический уровень среднемесячной заработной платы работников реагирующих подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, непосредственно задействованных в тушении пожаров, в размере 24,8 тысячи рублей, — отметили в пресс-службе.

Российский лидер также заявлял, что в следующем году планируется выделить МЧС два транша по четыре миллиарда рублей для повышения зарплат до 32 тысяч рублей, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по развитию первичного звена здравоохранения. Он был удивлён, что зарплаты там ниже прожиточного минимума.