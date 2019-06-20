https://static.news.ru/photo/c72982d8-93ee-11e9-8db3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское правительство внесло изменения в требование к размещению детских садов в жилых зданиях.

Согласно постановлению , опубликованному на сайте кабмина, использование первых этажей домов для обустройства детсадов порою является единственным вариантом решения проблемы доступности дошкольного образования.

При этом такой вариант ограничивается требованием использования проектной документации повторного использования в отношении таких учреждений. Она также должна относиться к экономически эффективной проектной документации повторного использования в ранее построенных домах, что не всегда возможно.

Правительство сохранило требование об использовании этих документов только для возведения новых зданий детсадов. Они не будут касаться приобретения помещений под такие учреждения в ранее построенных домах.

Благодаря этому шагу планируется расширить возможности регионов по созданию мест для детей до трёх лет, в частности, в местах с высокой плотностью жилой застройки и отсутствием возможности построить отдельные детсады с учётом всех требований.

Смягчение правил позволит к 2021 году достигнуть 100% доступности дошкольного образования для юных россиян, сообщает RNS .

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию графиков работы детских садов и школ. Займутся этим Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры.