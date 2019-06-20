Российское правительство внесло изменения в требование к размещению детских садов в жилых зданиях.
Согласно
При этом такой вариант ограничивается требованием использования проектной документации повторного использования в отношении таких учреждений. Она также должна относиться к экономически эффективной проектной документации повторного использования в ранее построенных домах, что не всегда возможно.
Правительство сохранило требование об использовании этих документов только для возведения новых зданий детсадов. Они не будут касаться приобретения помещений под такие учреждения в ранее построенных домах.
Благодаря этому шагу планируется расширить возможности регионов по созданию мест для детей до трёх лет, в частности, в местах с высокой плотностью жилой застройки и отсутствием возможности построить отдельные детсады с учётом всех требований.
Смягчение правил позволит к 2021 году достигнуть 100% доступности дошкольного образования для юных россиян, сообщает
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию графиков работы детских садов и школ. Займутся этим Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры.