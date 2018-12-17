Правительство выделило деньги на доплаты к пенсиям

https://news.ru/storage/news/e3b9d3dda0884f258c5d468aec5ce1e7/7b0df6a3-bc51-4216-9a7e-6d6084ce4548_850.jpg Михаил Терещенко/РИА Новости

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении около 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям. Деньги пойдут в 13 регионов страны.

Дополнительные средства получат более 430 тысяч человек, сообщается на сайте правительства. Каждому из них выделят от 2 до 7 тыс. рублей.

Трансферт придётся преимущественно на Дальний Восток и на Север: Мурманскую, Магаданскую, Московскую и Архангельскую области, Республику Коми, Югру и Саху (Якутия), Ненецкий автономный округ, Еврейскую автономную область, Хабаровский край, Приморье, Камчатку и Чукотку.

В других регионах будет производиться федеральная социальная доплата, так как прожиточный минимум пенсионеров на этих территориях меньше, чем по стране.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. Закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С 2014 года до 2020-го отчисления в виде 6% от заработной платы россиян будут направляться в страховую часть пенсионной системы, то есть пойдут на выплаты нынешним пенсионерам.