Правительство увеличило пособия инвалидам и ветеранам

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации предусмотренных законодательством пособий, компенсаций и выплат.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, коэффициент индексации составляет 1,043 (в прошлом году он был равен 1,025).

В соответствии с постановлением, на 4,3% вырастут размеры пособий, выплат и компенсаций инвалидам, ветеранам, гражданам, имеющим детей, а также при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В силу оно вступит с 1 февраля.

Ранее News.ru сообщил о намерении кабмина продлить заморозку цен на топливо. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, в зависимости от результатов налогового манёвра будет либо усовершенствован механизм, либо заключено новое соглашение с нефтяными компаниями.