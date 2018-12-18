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Правительство проконтролирует переход на российское ПО

Киселев Сергей/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Правительство пообещало держать под жёстким контролем исполнение директивы об использовании госкорпорациями отечественного программного обеспечения. Такой документ подписал первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов.

По словам зампреда правительства Максима Акимова, руководителей компаний, не подчинившихся директиве, не будут штрафовать или сажать в тюрьму. Правительство станет проводить разбор причин таких ситуаций, передаёт РИА Новости.

«Они (решения. — Прим.) для нас очень чувствительные, и вообще, это вопрос дисциплины: на то ты и госкомпания, что должна жить по директиве, нравится тебе это или нет», — сказал он.

По словам чиновника, количество иностранного ПО, которое в настоящее время используется в госкомпаниях, зависит от его класса. Сейчас необходимо активнее всего заниматься самыми критичными типами программ.

Как ранее сообщал News.ru, российские госкомпании должны перейти на отечественное программное обеспечение. Такую директиву утвердил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Список крупнейших госкомпаний включает в себя «Аэрофлот», «Газпром», Шереметьево, «Роснефть», РЖД, Первый канал, «Роснано», ВТБ и другие. Более того, инициатива распространяется и на дочерние фирмы, в которых прямая или косвенная доля участия в их уставных капиталах превышает 50%.


#правительство #госкорпорация #программноеобеспечение
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