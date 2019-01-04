Правительство поддержит музеи и культурный обмен

https://news.ru/storage/news/0a68e45cc4cde1ed5bdd801cbaeda7db/fbf5f918-56c1-4c9c-a4de-ee9aa6e4c275_850.jpg Игорь Иванко/АГН «Москва»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил действия по поддержке выставочной деятельности музеев и международного культурного обмена.

«Музеи, библиотеки и другие некоммерческие организации, хранящие и экспонирующие культурные ценности, освобождаются от необходимости предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов», — говорится в документе.

За счёт этого планируется помочь музеям организовывать выставки совместно с иностранными партнёрами непрерывно, а также поддержать культурное сотрудничество и культурный обмен между странами.

Ранее News.ru писал, что Российский государственный музей-заповедник Петергоф включён в топ-10 наиболее популярных музеев мира. Рейтинг составлен на основе анализа их посещаемости в 2018 году.