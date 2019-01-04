Правительство поддержит музеи и культурный обмен

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил действия по поддержке выставочной деятельности музеев и международного культурного обмена.
«Музеи, библиотеки и другие некоммерческие организации, хранящие и экспонирующие культурные ценности, освобождаются от необходимости предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов», — говорится в документе.
За счёт этого планируется помочь музеям организовывать выставки совместно с иностранными партнёрами непрерывно, а также поддержать культурное сотрудничество и культурный обмен между странами.
Ранее News.ru писал, что Российский государственный музей-заповедник Петергоф включён в топ-10 наиболее популярных музеев мира. Рейтинг составлен на основе анализа их посещаемости в 2018 году.