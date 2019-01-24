Правительство направило отзывы о штрафах за фейковые новости

https://news.ru/storage/news/84ef480807e151a289f7a66ff19f5260/0472356c-8e6c-4b64-b252-0bc2f321ebd8_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что правительство РФ направило отзывы на законопроекты о штрафах за фейковые новости и оскорбление государственных символов России.

«Все отзывы поступили, законопроекты будем рассматривать сегодня на заседании. Вопросами с одиннадцатого по четырнадцатый», — сказал Крашенинников.

Одним из условий включения законопроектов в повестку дня было наличие заключений кабмина, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Как ранее писал News.ru, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о борьбе с распространением материалов, оскорбляющих российские государственные символы и институты власти.