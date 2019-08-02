https://static.news.ru/photo/0d41d412-b58e-11e9-9b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Спелый арбуз при покупке можно выбрать, если похлопать ягоду по коре и обратить внимание на её блестящую поверхность и хвостик. Такое мнение высказала начальник управления Московской инспекции по качеству продукции Нина Зайцева.

По её словам, хвостик у спелой ягоды бывает засохшим, а поверхность имеет ярко выраженный рисунок на коре, сообщает РИА Новости .

При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст, — отметила Зайцева.

Она добавила, что покупать лучше целый, а не разрезанный арбуз. Во втором случае надо обращать внимание на мякоть ягоды. Она должна быть красная, с семенами чёрного или коричневого цвета, без слизи.

Ранее News.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору арбузов. По словам экспертов, для того чтобы выбрать по-настоящему спелый плод, нужно обратить внимание на его корку. Также о спелости арбуза говорит пятно на его боку. Оно должно быть ярко-жёлтым, почти оранжевым. Покупать арбуз следует только в санкционированных местах, при этом предпочтение нужно отдавать ягодам среднего размера.