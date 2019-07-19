https://static.news.ru/photo/dda6d92e-ac1d-11e9-8f27-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Изменения в правилах карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу начнут действовать в России с 19 августа 2019 года. Ограничения на ввоз подкарантинной продукции установлены для физических лиц.

Теперь россияне смогут провозить в багаже и в ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трёх букетов цветов. Причём для букетов вводятся детальные ограничения — в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений, сообщает « Российская газета ».

Для провоза через границу более крупных партий будут необходимы фитосанитарные сертификаты, иначе товары вернут обратно или уничтожат за счёт собственника.

Ограничения охватят пассажиров всех видов транспорта и членов экипажей, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Новые правила касаются и почтовых отправлений.

Ранее News.ru сообщал, что ужесточение ответственности авиакомпаний за задержку выдачи багажа предлагают в Госдуме. Депутаты подготовили поправки ко второму чтению законопроекта, предусматривающие увеличение штрафов в десять раз. Так, за каждый час опоздания багажа или рейса штрафы могут вырасти с 25 до 250 рублей. Увеличение размера наказания последует, в случае принятия поправок, которые обяжут авиакомпании платить неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.