Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Изменения в правилах карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу начнут действовать в России с 19 августа 2019 года. Ограничения на ввоз подкарантинной продукции установлены для физических лиц.

Теперь россияне смогут провозить в багаже и в ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трёх букетов цветов. Причём для букетов вводятся детальные ограничения — в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений, сообщает «Российская газета».

Для провоза через границу более крупных партий будут необходимы фитосанитарные сертификаты, иначе товары вернут обратно или уничтожат за счёт собственника.

Ограничения охватят пассажиров всех видов транспорта и членов экипажей, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Новые правила касаются и почтовых отправлений.

Ранее News.ru сообщал, что ужесточение ответственности авиакомпаний за задержку выдачи багажа предлагают в Госдуме. Депутаты подготовили поправки ко второму чтению законопроекта, предусматривающие увеличение штрафов в десять раз. Так, за каждый час опоздания багажа или рейса штрафы могут вырасти с 25 до 250 рублей. Увеличение размера наказания последует, в случае принятия поправок, которые обяжут авиакомпании платить неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.

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