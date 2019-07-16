https://static.news.ru/photo/8b17cd10-a7a6-11e9-a6bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Несколько выходных дней в 2020 году совпадают с праздничными. В связи с этим суббота 4 января и воскресенье 5 января, являющиеся выходными, будут перенесены на понедельник 4 мая и вторник 5 мая.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда ТАСС , порядок переноса закреплён соответствующим постановлением ведомства, рассмотрение которого будет проходить на заседании российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве (РТК). Документ также должен быть одобрен сторонами социального партнёрства — работодателями и профсоюзами.

Перенос совпадающих с праздничными выходных дней подготовлен «с целью рационального использования работниками выходных и праздничных дней», отмечают в министерстве.

Как ранее писал News.ru, в 2020 году россияне будут отдыхать на Новый год с 1 по 8 января, на День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля, на Международный женский день — с 7 по 9 марта. Майские каникулы будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, на День России выходные дни — с 12 по 14 июня и на День народного единства — 4 ноября. Календарь выходных дней был утверждён правительством РФ.