https://static.news.ru/photo/1f4c524e-9e51-11e9-81f0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Светлана Задера/РИА Новости

Пострадавшие во время наводнения жители Иркутской области обратились в прокуратуру с жалобами на нарушение своих прав.

Одной из них стала 18-летняя жительница города Тулун. Её мать пришла на приём генпрокурора Юрия Гулягина и сообщила, что девушке, имеющей инвалидность, в пункте временного размещения не были предоставлены требуемые условия для передвижения.

В результате женщине дали отдельную комнату с необходимой мебелью. Кроме того, проходит обсуждение о возможном переводе её в санаторий или другое госучреждение, передаёт сайт регионального ведомства.

Также за помощью обратилась пенсионерка, дом которой был уничтожен водой. По требованию прокуратуры её разместили в пункте временного проживания и обеспечили трёхразовым питанием.

Кроме того, сотрудники ведомства получили поручение через суд добиться защиты прав россиян, живущих в затопленных домах, но не имеющих официальной регистрации в них.

Паводки в регионе начались в конце июня. 21 человек погиб. Судьба полутора десятков людей остаётся неизвестной. По предварительным оценкам, ущерб составляет 29 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин подписал указ «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». Глава государства поручил привлечь к работе в регионе Вооружённые силы, а также другие войска и воинские формирования.