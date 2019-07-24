https://static.news.ru/photo/0caa8346-ae04-11e9-aaca-fa163e074e61_1024.jpg Керчь, гора Митридат Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Часть праха известного журналиста Сергея Доренко его вдова Юлия развеяла на горе Митридат в Керчи, где он родился и провёл детство. Ранее половина его праха была захоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе, — написала Юлия в Instagram.

Как писал News.ru, часть праха Сергея Доренко захоронили на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище. Оставшееся, согласно его желанию, будет развеяно над горой Митридат в Керчи. На церемонии присутствовали только родные и близкие, сообщает радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой он был с 2014 года.

Сергей Доренко умер 9 мая в центре Москвы за рулём мотоцикла. Причиной стал разрыв аорты. Ему было 59 лет.