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Прах правозащитницы Алексеевой захоронят 6 апреля

Никеричев Андрей/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой будет захоронен на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне 6 апреля.

«Мы договорились, что захоронение мы проведем 6 апреля. Чин состоится на кладбище Рок-Крик, но не на нашем церковном участке, а рядом», — передаёт слова настоятеля вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерея Виктора ТАСС.

Алексеева скончалась 8 декабря 2018 года на 92-м году жизни, напоминает argumenti.ru.

Как ранее писал News.ru, Фонд Памяти устроит конкурс на проект мемориальной доски главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой. Памятную табличку установят на фасаде дома на Арбате, где жила правозащитница.


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