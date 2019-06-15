https://static.news.ru/photo/1df598dc-8f7a-11e9-b6fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из сериала «Чернобыль»/HBO

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал шумиху вокруг последних успешных сериалов: «Чернобыль», «Игра престолов» и «Карточный домик». Мнения о них он выразил в интервью, которое дал между конкурсными показами на «Кинотавре» YouTube-каналу «Кино ТВ».

Так, Познер отметил, что в России мини-сериал HBO о катастрофе 1986 года обсуждают с пристрастием.

Мы смотрим и сразу соотносим это с тем, что происходило в нашей стране. Американцы не обсуждают сериал «Чернобыль» так, как мы. Для них это гораздо более безразличная вещь: ну было такое, да, ужасно! Они не понимают, какую это вызывает реакцию в России. Это для них всё-таки чужое, — сказал журналист.

Телеведущий признался, что смотрел несколько серий «Игры престолов», считает его хорошо сделанным коммерческим проектом, а не искусством. Но лично он на него «не подсел».

Ну, здорово сделано, а дальше что? Показали фэнтези, и пошёл спать, ни о чём не переживая. Завтра об этом не думаю, — сказал он.

Говоря о «Карточном домике», Познер отметил хорошую игру Кевина Спейси, подчеркнув, что тот больше никогда не появится в кино из-за обвинений в домогательствах. Телеведущий добавил, что поддерживает «жестокое отношение к людям», которые пользуются своим положением и пристают к женщинам.

Ранее News.ru писал, что сайт Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных сериалов в истории телевидения. При этом культовый многосерийный фильм «Игра престолов» занял в нём лишь пятую строчку.

Абсолютным лидером оказался сериал «Чернобыль» режиссёра Крейга Мазина. История, посвящённая катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), ставшей самой крупной техногенной аварией в истории современности, получила 9,6 балла из возможных 10.

Премьера телефильма состоялась менее месяца назад — 6 мая 2019 года.