https://static.news.ru/photo/9fdef40c-ad65-11e9-8dd6-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Познер Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian LookPravda Komsomolskaya/Russian Look

Телеведущий Владимир Познер порассуждал о том, как легко люди могут попасть под влияние харизматичнных лидеров и лишиться критического мышления. В интервью о своей новой книге «Немецкая тетрадь» он привёл в пример немецкую сказку о крысолове. Её главного героя, который под звуки дудки увёл в неизвестном направлении всех детей из маленького города, он сравнил с главой Третьего рейха Адольфом Гитлером.

Я задумался: а что это за дудочник, кто он такой? Вот, например, Гитлер: дудочник? Он играл на своей «дудке»? За ним пошел немецкий народ? Я стал думать об этих вещах. То есть думать не в прямом смысле, как с крысами, а о том, что и с нами могут делать такие «дудочники», как мы попадаем на такую «музыку» и совершаем то, что мы совершаем, — приводит сайт «Познер Online» высказывание журналиста.

Средневековая легенда гласит, чтоб был в городе Гамельн музыкант. Он с помощью своей дудки увёл всех крыс из города. Но его обманул бургомистр, который не выплатил ему обещанного за избавление от вредителей вознаграждение. Дудочник вернулся в город на следующий год. Он достал инструмент и начал наигрывать волшебную мелодию. За ней потянулись дети со всех улиц и домов и сгинули безвозвратно, родители не могли пошевелится, чтобы остановить их.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущий Владимир Познер усомнился в возможности создания национальной идеи на основе православия. По его мнению, объединить россиян может только правда.