https://static.news.ru/photo/ea8c221c-b900-11e9-9f59-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал Леонардо да Винчи величайшим гением в истории человечества и сказал, что хотел бы взять у него несколько уроков.

Об этом он написал в своём блоге .

Он один такой. Не только как живописец, но и как инженер, но и как философ, и вообще непонятно каким образом он мог существовать, к тому же красавец, силач. И сказать, что я бы хотел обладать каким-то из его талантов, — это смешно. Он гений, а я совершенно нет и даже не могу об этом думать, — отметил телеведущий.

Познер рассказал также, что совершенно не умеет рисовать и хотел бы взять у итальянского художника несколько уроков.

Другое дело, что я не умею рисовать, совсем. Могу нарисовать круг, а шар уже не знаю как, тени класть и это всё — не умею. Я бы с удовольствием взял у него несколько уроков, если бы он мне их дал, — пояснил он.

При этом телеведущий назвал да Винчи человеком из другого мира и сказал, что хотел бы взять у него интервью.

Ранее Познер сравнил Гитлера с героем сказки, писал News.ru. Журналист порассуждал о том, как легко люди могут попасть под влияние харизматичных лидеров и лишиться критического мышления.