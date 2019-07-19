https://static.news.ru/photo/d89fd9b0-aa08-11e9-8ec3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналист Владимир Познер считает, что смартфоны делают людей одинокими. Он привёл в пример тех, кто, сидя в общественных местах, «утыкаются» в гаджеты и не разговаривают.

По словам телеведущего, технические возможности должны сближать людей, но всё происходит наоборот. Кроме того, уверен Познер, из-за мессенджеров люди перестают грамотно писать.

Также, отметил журналист, IT-корпорации обладают огромным массивом данных о каждом пользователе. Они могут предсказывать поведение людей, а это является угрозой всему человечеству.

Познер добавил, что сам выключает телефон после 20:00, а когда идёт в гости, оставляет гаджет дома, передаёт « Политика сегодня ».

Ранее News.ru писал, что Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в любой стране журналист, позволивший себе подобную выходку, «был бы уволен и вряд ли бы нашёл работу» по специальности.