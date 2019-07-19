Журналист Владимир Познер считает, что смартфоны делают людей одинокими. Он привёл в пример тех, кто, сидя в общественных местах, «утыкаются» в гаджеты и не разговаривают.
По словам телеведущего, технические возможности должны сближать людей, но всё происходит наоборот. Кроме того, уверен Познер, из-за мессенджеров люди перестают грамотно писать.
Также, отметил журналист, IT-корпорации обладают огромным массивом данных о каждом пользователе. Они могут предсказывать поведение людей, а это является угрозой всему человечеству.
Познер добавил, что сам выключает телефон после 20:00, а когда идёт в гости, оставляет гаджет дома, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в любой стране журналист, позволивший себе подобную выходку, «был бы уволен и вряд ли бы нашёл работу» по специальности.