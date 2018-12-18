Познер назвал почитателей Сталина рабами

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Владимир Познер

Журналист Владимир Познер объяснил положительное отношение к советскому диктатору Иосифу Сталину позицией, которая пропагандируется в стране. Такое заявление он сделал в эфире своей авторской программы на Первом канале.

По словам ведущего, в основном почитают вождя люди, которые «тогда не жили, и они только повторяют то, что им говорят, в частности СМИ, но и не только».

При этом он отметил, что история в итоге «поставит свою оценку» политику.

«Я только хотел бы сказать, что люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела — рабы», — заключил первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер.

Ранее News.ru писал, что мэрия Сургута не позволила активистам установить бюст Иосифа Сталина. Свой отказ власти обосновали отсутствием «общественной толерантности».