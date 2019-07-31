Сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций удалось «отстоять» 32 населённых пункта в Красноярском крае, которым угрожали лесные пожары, сообщил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.
По его словам, потенциальная опасность ожидала 11 тысяч человек, передаёт
Как ранее писал News.ru, сибирские пожары уже заняли почти 3 млн га леса, охватив 11 регионов России. В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии, Республике Саха был объявлен режим ЧС. Огонь уничтожил объёмы годовой вырубки в стране.
Президент РФ Владимир Путин рассмотрел доклад главы МЧС Евгения Зиничева по ситуации с лесными пожарами в Сибири и поручил Министерству обороны страны подключиться к борьбе со стихией.