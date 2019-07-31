https://static.news.ru/photo/97ddd19c-b3af-11e9-8557-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций удалось «отстоять» 32 населённых пункта в Красноярском крае, которым угрожали лесные пожары, сообщил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

По его словам, потенциальная опасность ожидала 11 тысяч человек, передаёт ТАСС . Сейчас все люди в безопасности, подчеркнул он на совещании, которое провёл в региональной столице глава кабмина Дмитрий Медведев.

Как ранее писал News.ru, сибирские пожары уже заняли почти 3 млн га леса, охватив 11 регионов России. В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии, Республике Саха был объявлен режим ЧС. Огонь уничтожил объёмы годовой вырубки в стране.

Президент РФ Владимир Путин рассмотрел доклад главы МЧС Евгения Зиничева по ситуации с лесными пожарами в Сибири и поручил Министерству обороны страны подключиться к борьбе со стихией.