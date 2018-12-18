Пожарные выявили нарушения в иркутских ТРЦ

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Требования пожарной безопасности в иркутских торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) «Комсомолл» и «Сильвермолл» были нарушены. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Посетители ТРЦ в «чёрную пятницу», 23 ноября, обратили внимание на заблокированные двери и загромождённые пути эвакуации. После этого бдительные покупатели обратились в МЧС, что стало поводом для внезапной проверки, передаёт «Интерфакс».

В ТРЦ «Комсомолл» эвакуационные пути и выходы на первом этаже здания были загромождены — в предназначенных для свободного перемещения посетителей коридорах выставлено торговое оборудование. В ТРЦ «Сильвермолл», кроме заблокированных путей эвакуации, оказались закрытыми на замок двери, ведущие наружу. При повторной проверке выяснилось, что нарушения устранены не были, несмотря на предписания.

Собственник ТРЦ «Комсомолл» в результате оштрафован на 150 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Ещё на аналогичную сумму выписан штраф за невыполнение предписания. В отношении должностных лиц ТРЦ «Сильвермолл» проводится административное расследование.

Как сообщал News.ru, с 1 января 2019 года МЧС России вводит новый порядок учёта погибших и пострадавших при пожарах. Погибшими при пожаре станут также считаться люди, умершие от его последствий в течение 30 дней.