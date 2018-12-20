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Пожар в гаражах на севере Москвы ликвидирован

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Пожарные потушили возгорание в металлических гаражах на севере Москвы. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время на месте ведутся работы, сообщают источники News.ru.

Во время возгорания взорвался один из газовых баллонов. Кроме того, произошло обрушение на площади 60 кв. м. Сам пожар распространился на площади 160 кв. м.

Ранее News.ru писал, что пожар на юге Москвы в районе Бирюлёво Западное унёс жизни двух детей. Ещё один несовершеннолетний пострадал, его успели спасти из пламени.


#москва #пожары
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