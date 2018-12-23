Пожар на шахте в Соликамске потушили

https://news.ru/storage/news/d882b20394e93ea48516a9a8c1c714ad/2e52de5a-bd67-49ac-bdd3-b6f14d3a3a3d_850.jpg Пресс-служба губернатора Пермского края

Пожар на шахте в городе Соликамске Пермского края полностью потушили, сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.

Кроме того, ликвидированы все очаги горения, передаёт РИА Новости.

ЧП произошло 22 декабря. Девять горняков оказались заблокированы на глубине свыше 350 метров. Спасти их не удалось. Губернатор региона Максим Решетников объявил 24 декабря траур по погибшим. Позже президент России Владимир Путин поручил выяснить причины катастрофы и оказать всю необходимую помощь семьям рабочих, писал News.ru.