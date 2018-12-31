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Поздравление президента из-за взрыва на Урале менять не будут

Владимир Путин kremlin.ru

Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Новогоднее поздравление президента не будет изменено из-за ЧП в Магнитогорске, где в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, решение не менять обращение связано с желанием оставить его одинаковым для всех жителей страны.

«Новогоднее поздравление уже идёт на орбитах», — цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее, как сообщал News.ru, появилась информация о возможной перезаписи праздничного обращения президента для жителей европейской территории страны. Так уже было в 2014 году, когда жители дальневосточных регионов увидели заранее записанную речь, а остальные россияне — более позднюю версию, в которой президент упомянул о серии терактов, произошедших в Волгограде.


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