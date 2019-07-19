17 июля из-за сильного ливня оказался затоплен подземный переход станции «Савёловская» столичного метрополитена. В Сети появилась видеозапись инцидента.
На кадрах виден каскад ливневой воды, спускающейся по лестницам входа на Большую кольцевую линию.
Спустя два дня на этой же станции произошло новое ЧП: от поезда, двигавшегося по новой ветке, отцепился один вагон. В нём находились пассажиры. Только спустя 20 минут отделившуюся часть состава довезли до станции.
Как ранее писал News.ru, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв рассказал, в чём причина аномально дождливой погоды в России. По его словам, всему виной глобальное изменение климата.