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Пользователь из России Андрей Чаушеску с помощью нейросети изменил одну из первых сцен культового фильма «Терминатор 2: Судный день». Он заменил Арнольда Шварценеггера, исполняющего роль Т-800, на «его близкого друга» Александра Курицына, более известного как Невский.

Создатель ролика призвал не судить его строго. Он объяснил, что работа с нейросетью является очень трудным делом. Во-первых, необходимо как можно больше различных ракурсов, чтобы наложенное лицо было объёмным. Во-вторых, нейросеть приходится тренировать на других лицах.

Прошу не оценивать строго полученный результат, а просто попробовать погрузиться в одну из самых жутких версий вселенной, в которой Александр (Курицын) Невский занял место Арнольда Шварценеггера, — написал Чаушеску.

Ролик не успел набрать популярность в сети, однако получил больше положительных, чем отрицательных отзывов, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что разработчики онлайн-сервиса DeepNude, который «раздевает» женщин на загруженной фотографии, выставили проект на продажу. Информация об этом появилась спустя три недели после того, как авторы объявили о закрытии проекта.