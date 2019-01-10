За убитыми в ЦАР журналистами велась слежка

https://news.ru/storage/news/622fabc6f6cb38d57ddfadc598bbb122/185f333b-bd92-41f9-aeb5-abb9ca8d968f_850.jpg wikipedia.org

Орхан Джемаль

Основную версию убийства российской съёмочной группы «Центра управления расследованиями» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) опроверг расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского.

Водитель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко связывался по телефону с сотрудником жандармерии, который поддерживал связь с агентом из России. Жандарм по имени Эммануэль Котофио якобы контролировал водителя группы и постоянно находился рядом со съёмочной группой, сообщает источник.

Кроме того, водитель Бьенвеню, который остался жив в результате нападения на машину с журналистами, в прошлом сам работал жандармом, говорится в документах центра «Досье», которые опубликовала «Новая газета».

Ранее Следственный комитет Российской Федерации изучил материалы уголовного дела об убийстве российских журналистов. Были проведены рабочие встречи с правоохранительными органами государства, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства, в результате проведенной работы достигнута договорённость с органами ЦАР о передаче уголовного дела на вышестоящий уровень, писал News.ru.

Тела журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева были обнаружены в ЦАР 31 июля на расстоянии 23 километров от Сибута.