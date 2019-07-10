https://static.news.ru/photo/1f9b0388-a317-11e9-b4fd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Адвокат Петра Карамзина Александр Лупашко сказал, что ходатайство прокуратуры о повторном допросе свидетеля Павла Ребровского по делу «Нового величия» стало для стороны защиты неожиданным поворотом.

Мы этого не ожидали. Однако понятно, что сейчас на Ребровского будет оказано колоссальнейшее давление. У следствия есть для этого возможности — он до сих пор находится в СИЗО, — считает он.

Адвокат Марии Дубовик Максим Пашков солидарен с коллегой. Он призывает обратить внимание на результат завтрашней апелляции на приговор свидетеля обвинения Павла Ребровского.

По закону не могут человека допросить повторно без наличия веских оснований, которых прокурор не привёл. Если завтра на апелляции Ребровскому дадут условный срок и он откажется от адвоката Эйсман, то будет понятно, что он сломался, — заявил адвокат.

Также он добавил, что прокурор ввела суд в заблуждение, сказав, что другой свидетель обвинения Рустамов не явился на заседание.

Рустамова видели в коридорах суда люди, которые знают его лично. Обвинение намеренно затягивает процесс, — заключил Пашков.

Судебное заседание по делу «Нового величия» с повторным вызовом свидетеля Ребровского пройдёт 19 июля. 8 июля при допросе в Люблинском суде он отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением следователя.