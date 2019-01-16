Путин поручил полностью расселить дом в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин предложил главе Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить здание, повреждённое взрывом бытового газа.
Жители Магнитогорска обратились с просьбой к главе государства предоставить новое жильё всем владельцам квартир дома на проспекте Карла Маркса, пишет ТАСС.
«Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте», — заявил лидер.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, призвал наказывать чиновников, виновных в чрезвычайных происшествиях в жилых домах. Владыка соболезнует родственникам жертв трагедии в Ростовской области и молится о выздоровлении потерпевших.
Ранее News.ru сообщал, что более 40 жителей повреждённого взрывом газа жилого дома в Магнитогорске подали документы на получение новых квартир. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.