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«Повар Путина» был на встрече вооружённых группировок ЦАР

Владимир Путин и Евгений Пригожин Алексей Дружинин/РИА Новости

Владимир Путин и Евгений Пригожин

общество [ версия для печати ]

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», посетил встречу российской стороны с лидерами центральноафриканских вооружённых группировок. Мероприятие состоялось в конце августа в столице Судана.

Пригожин прибыл туда на частном самолёте, сообщает Znak.

Лидеры военно-политических групп, принимавших активное участие во внутреннем конфликте в ЦАР, продолжавшемся с 1996 года, заключили мирное соглашение. Достижению мира между представителями вооружённой оппозиции, известной под общим названием «Селека», и проправительственной «Антибалаки» способствовали консультации российских дипломатов.

Ранее News.ru писал, что Пригожина заметили на встрече министра обороны России Сергея Шойгу и маршала Вооружённых сил Ливии Халифа Хавтара. Издание Bloomberg сообщало, что Пригожин использует связанную с ним частную военную компанию Вагнера для усиления влияния РФ в Африке. Ресторатор предлагает правительствам африканских стран вооружённую поддержку в обмен на права на добычу ископаемых и другие бонусы.


#россия #путин #цар #пригожин
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