«Затора» из более чем 300 домов, которые были снесены в Тулуне наводнением к мосту на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», больше нет. Однако это стало результатом работы не ликвидаторов половодья: обломки жилых строений река Ия отправила дальше по течению.
Их просто снесло водой, их никто не разбирал, — цитирует ТАСС представителя местного управления ГО и ЧС.
Там отметили, что сейчас основное внимание уделено расчистке автомобильных дорог и восстановлению электроснабжения. Вода остаётся на отметке 8,36 м при критической отметке в 7 м.
При этом ни один населённый пункт Иркутской области больше не отрезан водой, уточнили в МЧС.