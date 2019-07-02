https://static.news.ru/photo/8d3caf6c-9cec-11e9-88a1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

«Затора» из более чем 300 домов, которые были снесены в Тулуне наводнением к мосту на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», больше нет. Однако это стало результатом работы не ликвидаторов половодья: обломки жилых строений река Ия отправила дальше по течению.

Их просто снесло водой, их никто не разбирал, — цитирует ТАСС представителя местного управления ГО и ЧС.

Там отметили, что сейчас основное внимание уделено расчистке автомобильных дорог и восстановлению электроснабжения. Вода остаётся на отметке 8,36 м при критической отметке в 7 м.

При этом ни один населённый пункт Иркутской области больше не отрезан водой, уточнили в МЧС.

Ранее News.ru писал, что в регионе созданы пункты временного размещения пострадавших. Волонтёры распределяют гуманитарную помощь.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Треть подтопленных домов оказались в Тулуне. Погибшими обнаружены 18 человек, судьба ещё 13 местных жителей остаётся неизвестной.