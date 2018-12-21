Осиротевший из-за «Зимней вишни» Востриков уехал в Голливуд

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Игорь Востриков

Печально известный житель Кемерово Игорь Востриков объявил, что уезжает в Америку на съёмки голливудского фильма. Мужчине, потерявшему почти всех близких в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня», предложили роль в кино об этой трагедии.

«Меня позвали снимать фильм про "Зимнюю вишню", но я сначала отказался, думал, там какая-то политическая составляющая. Но в итоге позвали просто сняться в фильме, в Голливуд, так что я поехал», — предупредил Игорь своих подписчиков в Instagram.

Недавно стало известно об отъезде Вострикова в Таиланд. Кемеровчанин активно делится с пользователями фотографиями и видео с отдыха, рассказывая, как он впервые играл в гольф, пробовал экзотические блюда и так далее.

На замечания подписчиков о том, что он, должно быть, справился с трагедией, Востриков ответил, что это только так кажется.

Ранее он потерял супругу, сестру и троих детей в пожаре, который вспыхнул в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Трагедия произошла 25 марта. После произошедшего Востриков принимал активное участие в митингах, проходивших около областной администрации. В мае текущего года стало известно об участии мужчины в праймериз «Единой России».