Потасовка произошла в понедельник, 24 июня, на конференции Адвокатской палаты Башкирии, темой которой стал вопрос о доверии президенту организации Булату Юмадилову.
Адвокат Александр Войцех попросил дать ему слово. Однако пройти к микрофону мужчине помешали другие участники конференции.
Началась потасовка. Войцеху предложили выступить позже. Затем конференция продолжилась, информирует «Коммерсант».
Как ранее писал News.ru, в докладе, подготовленном международной правозащитной группой «Агора», говорится о том, что в России всё чаще грубо нарушаются права адвокатов. Защитников силой выносят из залов заседаний, угрожают и даже убивают.