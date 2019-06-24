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Расследованием уголовного дела в отношении гражданина США Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в контрабанде психотропных веществ под видом покупки в Интернете бытовой химии, занимались те же полицейские, которые завели дело о наркотиках на журналиста Ивана Голунова.

Дело моего подзащитного было в компетенции того же полицейского начальства из Западного административного округа Москвы, которое было уволено в связи с делом Голунова, — сообщил ТАСС адвокат американца Антон Омельченко....